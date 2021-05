× Bottas rast auf Pole - Verstappen mit Track-Limit-Problemen

Valtteri Bottas schnappt Lewis Hamilton seine 100. Pole beim Formel-1-Qualifying in Portimao weg. Max Verstappen landet auf Platz drei - Vettel und Ocon überraschen.

Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Portugal in Portimao ist am Samstag eine Angelegenheit von Mercedes gewesen. Die Pole Position beim dritten WM-Lauf dieser Saison am Sonntag (16.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) erhielt Valtteri Bottas, der Finne vereitelte damit den Anlauf seines Teamkollegen Lewis Hamilton zur 100. Pole. Der WM-Spitzenreiter verpasste den ersten Startplatz gerade einmal um sieben Tausendstelsekunden. Dritter wurde Max Verstappen.

+++ Hier alle Details zum Qualifying im Sport24-LIVE-Ticker +++

Dem Niederländer war zuvor die vermeintlich schnellste Runde, die die Pole Position bedeutet hätte, gestrichen worden, weil er über die Streckenlimits hinausgefahren war. Als Vierter geht am Sonntag der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull ins Rennen.

© Screenshot/ServusTV ×

Aston-Martin-Pilot Sebastian Vettel meldet sich mit einem Lebenszeichen zurück. Ihm gelingt das erste Mal seit dem GP von Silverstone 2020 wieder eine Qualifizierung für Q3. Am Ende startet Vettel von Position 10 aus ins Rennen.

Die Top-10 in der Übersicht: