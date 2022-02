Darum wechselt F1-Star Russell sein Helmdesign

Der Brite wird in der Saison 2022 der neue Teamkollge von Mercedes Superstar Lewis Hamilton

Russell war in den vergangenen Saisonen stets mit einem in Rot gehaltenen Helmdesign unterwegs. Für das Jahr 2022 ändert der britische Newcomer aber nun sein Design. Grund dafür ist kein geringerer als Rekordweltmeister Michael Schumacher. Als Hommage an den deutschen verzichtet der Brite auf sein gängiges Design.

"Ein roter Helm in einem Mercedes, das ist für mich Michael Schumacher. Das will ich respektieren, und daher gehe ich 2022 in eine andere Richtung. Ich finde, das Design ist gelungen, ich würde es sogar als kühn beschreiben. Es ist aggressiv und cool, und ich hoffe, die Fans mögen es. Ihr seht es bald auf der Rennstrecke!", so Russell.

Bereits bei den Testfahrten nach Saisonende in Abu Dhabe erinnerte der rote Helm in einem Mercedes Renner stark an Schumacher. Der Deutsche gab 2010 im Mercedes nach drei Jahren Pause sein Comeback. In den drei Saisonen konnte Schumacher, auch ob des unterlegenen Materials, nicht an frühere Erfolge anschließen. Ein Podest, 2012 in Valenia, war dem Deutschen aber dennoch vergönnt.

Mit dem Wechsel im Helmdesign möchte Russell alle Verwirrungen aufräumen. 2022 geht der Brite als Teamkollege von Lewis Hamilton bei Mercedes an den Start.