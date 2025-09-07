Dreikampf um Monza-Sieg zwischen Red Bull, McLaren und Ferrari

Max Verstappen startet mit Rekordzeit von der Pole, doch McLaren will aufholen und Ferrari kämpft im Heimrennen um den Sieg. Das Rennen verspricht ein packender Dreikampf zwischen den Top-Teams zu werden.

Max Verstappen geht am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) mit seiner historischen Bestzeit von 1:18,792 Minuten von der Pole Position ins Rennen. Der Red-Bull-Pilot pulverisierte den alten Streckenrekord und zeigt sich in Top-Form. Doch die Konkurrenz will den Niederländer unter Druck setzen.

McLaren mit Aufholambitionen

McLaren-Pilot Lando Norris startet nur 77 Tausendstelsekunden hinter Verstappen und will im Rennen aufholen. "Am Sonntag sind wir normalerweise stark im Rennen", meinte der Brite. Teamkollege Oscar Piastri komplettiert die starke McLaren-Aufstellung und will seinen WM-Vorsprung ausbauen.

Ferraris Heimspiel-Traum

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton starten von den Plätzen vier und fünf und wollen vor heimischem Publikum den Sieg erringen. Trotz der enttäuschenden Qualifying-Resultate hofft die Scuderia auf ihre Renntagestärke. "Die roten Boliden können ihre Stärken auf Strecken mit längeren Geraden ausspielen - eine solche ist Monza", heißt es im Team.