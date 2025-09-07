Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lokalmatador Max Verstappen.
© Getty

Ferraris Heimspiel

Dreikampf um Monza-Sieg zwischen Red Bull, McLaren und Ferrari

07.09.25, 12:31
Teilen

Max Verstappen startet mit Rekordzeit von der Pole, doch McLaren will aufholen und Ferrari kämpft im Heimrennen um den Sieg. Das Rennen verspricht ein packender Dreikampf zwischen den Top-Teams zu werden.

Max Verstappen geht am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky & Sport24-Liveticker) mit seiner historischen Bestzeit von 1:18,792 Minuten von der Pole Position ins Rennen. Der Red-Bull-Pilot pulverisierte den alten Streckenrekord und zeigt sich in Top-Form. Doch die Konkurrenz will den Niederländer unter Druck setzen.

McLaren mit Aufholambitionen

McLaren-Pilot Lando Norris startet nur 77 Tausendstelsekunden hinter Verstappen und will im Rennen aufholen. "Am Sonntag sind wir normalerweise stark im Rennen", meinte der Brite. Teamkollege Oscar Piastri komplettiert die starke McLaren-Aufstellung und will seinen WM-Vorsprung ausbauen.

Ferraris Heimspiel-Traum

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton starten von den Plätzen vier und fünf und wollen vor heimischem Publikum den Sieg erringen. Trotz der enttäuschenden Qualifying-Resultate hofft die Scuderia auf ihre Renntagestärke. "Die roten Boliden können ihre Stärken auf Strecken mit längeren Geraden ausspielen - eine solche ist Monza", heißt es im Team.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden