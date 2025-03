Enthüllt: So viel cashen die Formel-1-Teams

Überraschendes Ranking: Red Bull ist der große Kohle-Verlierer.

Am Sonntag ist es endlich wieder so weit. Mit dem Großen Preis von Australien startet die Formel 1 in die neue Saison. Pünktlich zum Start hat die Formel 1 den abschließenden Bericht über die Saison 2024 vor und enthüllt damit, welche Summen die Rennställe überwiesen bekamen.

Besitzer Liberty Media machte bei einem Umsatz von 3,411 Milliarden Dollar insgesamt 492 Millionen Dollar Gewinn. Die Rennställe bekommen 1,266 Milliarden Dollar überwiesen, wobei jeder Punkt den Rennställen Millionen bringt. Da Red Bull im Vergleich zum Vorjahr weniger Punkte holte, ist der Rennstall von Weltmeister Max Verstappen der große Geldverlierer und bekommt nur noch 152 Millionen Dollar überwiesen. Im Vorjahr waren es noch 184 Millionen.

Großer Gewinner ist McLaren, das durch den Gewinn der Konstrukteurs-WM satte 51 Millionen Dollar mehr verdient und insgesamt 168 Mio. Dollar überwiesen bekam. Größter Abcasher bleibt aber FerrairiFerrari. Der italienische Rennstall bekommt dank Historien-Bonus insgesamt 242 Millionen Dollar.