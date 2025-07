Fliegender Fahrerwechsel: Hammer-Gerücht in der Formel 1

Nach dem Rennen in Spielberg kündigt sich hinter den Kulissen der nächste Fahrerwechsel in der Formel 1 an.

Nach fünf Grand Prix, die Franco Colapinto vertraglich zugestanden wurden, ist Alpine offenbar mit dem Argentinier unzufrieden und sucht nach einem neuen Fahrer. Wie "Motorsport-total.com" berichtet, soll man dabei an Mercedes-Testfahrer Valtteri Bottas denken. Knalleffekt: Formel-1-Star steht vor Blitz-Rauswurf Briatore-Treffen mit Wolff Darüber soll Flavio Briatore bereits am Freitag mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesprochen haben. Der Wiener selbst sprach von einer „Kaffeehaus-Freundschaft“ mit dem Italiener. Angesprochen auf das Bottas-Gerücht winkte Wolff ab: „Gute Überlegung. Habe ich nicht gemacht." © Getty Dennoch scheint ein fliegender Fahrerwechsel nicht vom Tisch zu sein. Mercedes hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass man den hauseigenen Test- und Ersatzfahrern nicht im Weg stehen würde. Zudem wäre Bottas nicht der erste Mercedes-Fahrer, der mit Hilfe von Wolff an das französische Team vermittelt wird.