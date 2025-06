Knalleffekt: Formel-1-Star steht vor Blitz-Rauswurf

Nach dem desaströsen Rennen in Spielberg ist der 22-Jährige schwer angezählt.

Vor dem Rennen in Spielberg sah es noch so aus, als dürfte Franco Colapinto weiter für das Alpine F1 Team am Lenkrad kurbeln. Dann legte der Argentinier aber in Österreich ein Albtraum-Rennen hin und stand dabei in der 53. Runde im Mittelpunkt.

"Ist er denn irre?"

Colapinto drückte WM-Spitzenreiter Norris auf die Wiese und sorgte damit für Ärger bei Piastri: „Alpine schafft es nach all den Jahren immer noch, mich fertigzumachen, was?“ Auch Sky-Kommentator Sascha Roos war entsetzt. „Was macht er denn? Was macht er denn? Ist er denn irre?“

© Getty

Wie "RacingNews365" berichtet, ist der Argentinier nun endgültig angezählt und steht bei Alpine offenbar vor dem Aus. Dem 22-Jährigen wurde mitgeteilt, dass er endlich Leistung zeigen müsse, ansonsten drohe ein Blitz-Rauswurf.