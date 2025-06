Motorsport-Welt trauert: Top Talent (16) stirbt während Rennen

Eine erschütternde Nachricht aus den USA sorgt in der Motorsportwelt derzeit für Bestürzen und große Trauer.

Mit gerade einmal 16 Jahren ist das US-Motocross-Talent Aidan Zingg während eines Rennens am Wochenende ums Leben gekommen. Der Renn-Teenie war beim Mammoth Motocross in Kalifornien am Start, als sich die Tragödie ereignete.

Während des Rennens ist er laut einem Beobachter vor Ort zu Sturz gekommen. Der Sturz an sich dürfte noch nicht schlimm gewesen sein. Allerdings dürfte sich das Unglück an einer unglücklichen Stelle auf der Strecke ereignet haben.

Einige nachkommende Fahrer sollen das Sturzopfer zu spät gesehen haben und sind über ihn gefahren. Der Kawasaki-Pilot und Sohn eines Designunternehmers erlag wenig später den Verletzungen. Nach dem tragischen Unfall meldeten sich gleich mehrere Motocross-Größen bestürzt zu Wort und drückten den Angehörigen ihr Beileid aus.