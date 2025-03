F1-Schock! Legende Eddie Jordan ist tot

Formel-1-Legende Eddie Jordan ist tot! Der 76-Jährige verlor den Kampf gegen den aggressiven Krebs.

Der ehemalige Formel-1-Teambesitzer Eddie Jordan ist im Alter von 76 Jahren nach einem Kampf gegen den Krebs gestorben. Der Ire gab im vergangenen Dezember bekannt, dass bei ihm Anfang des Jahres Blasen- und Prostatakrebs diagnostiziert worden waren.

In einer Familienerklärung heißt es: „Eddie starb friedlich im Kreise seiner Familie in Kapstadt in den frühen Morgenstunden des 20. März 2025 im Alter von 76 Jahren, nachdem er die letzten zwölf Monate gegen eine aggressive Form von Prostatakrebs gekämpft hatte.“

Im Dezember sagte Jordan in seinem Podcast „Formula For Success“ mit dem ehemaligen F1-Fahrer David Coulthard: „Schon im März und April wurde bei mir Blasen- und Prostatakrebs diagnostiziert. Und dann breitete er sich in die Wirbelsäule und das Becken aus, also war er ziemlich aggressiv.“