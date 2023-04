Fans in Sorge: Twitter-Rätsel um Michael Schumacher

Plötzliche Aufregung um Michael Schumacher - das steckt dahinter.

Michael Schumacher erlitt bei einem Skiunfall am 29. Dezember 2013 schwerste Kopfverletzungen. Die Formel-1-Legende wird seither in seinem Haus in der Schweiz und auf Mallorca von Ärzten und seiner Familie betreut. Berichte über den Gesundheitszustand des 54-Jährigen gibt es seither nur äußerst selten.

Twitter-Rätsel

Am Donnerstag trendete der Name Michael Schumacher plötzlich auf Twitter. Viele Fans befürchteten das Schlimmste, aber über den Gesundheitszustand des siebenfachen Weltmeisters gibt es keine Informationen. Auch die Familie hat sich nicht in er Öffentlichkeit geäußert.

Der Grund, warum der Name Schumacher plötzlich in den Trends auftauchte, dürfte deshalb ein anderer sein. Am Donnerstag wurde in Hongkong der legendäre Ferrari „F1-2000“ versteigert. Mit diesem Bolide raste Schumacher 2000 zu seinem ersten WM-Titel für Ferrari.