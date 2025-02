Ferrari-Feuerwerk! Hamilton rast in Bahrain zur Bestzeit

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton absolvierte am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain am Vormittag im Ferrari die schnellste Runde.

Der Brite fuhr eine Bestzeit von 1:29,379 Minuten, was deutlich schneller war als die Zeiten am Vortag. Insgesamt legte Hamilton 45 Runden in einer von Nieselregen unterbrochenen Session auf dem Wüstenkurs von Sakhir zurück. Sein Ex-Teamkollege George Russell war als Zweiter im Mercedes um 0,399 Sekunden langsamer. Drittschnellster war der Spanier Carlos Sainz im Williams. Technische Probleme gab es bei Red Bull, Liam Lawson blieb deswegen lange in der Box und fuhr anschließend nur 28 Runden. Max Verstappen kehrt erst am Freitag ins Red-Bull-Cockpit zurück. Rivalen Verstappen und Norris in Scherz-Laune Der Weltmeister und McLaren-Rivale Lando Norris scherzten unterdessen bei einem Medientermin über ihren Umgang miteinander, nachdem sie im vergangenen Jahr aneinandergeraten waren. "Ja, es ist eine schreckliche Beziehung", sagte Verstappen zu Journalisten. "Wir verstehen uns nicht mehr, wissen Sie. Das hat seinen Tribut gefordert. Ein großes Drama." Norris, der neben ihm saß, mischte sich ein. "Wir haben uns neulich in einem Pub gestritten." Daraufhin fügte Verstappen hinzu: "Wir mussten eskortiert werden." Vizeweltmeister Norris wurde schließlich ernster und sagte, dass sich beide auf den WM-Kampf freuen. "Ich denke, es werden auch andere dabei sein, was es für alle spannender machen wird. Ich weiß, dass es harte Kämpfe geben wird, und ich bin mir sicher, dass einige davon nicht immer so ausgehen werden, wie ich oder hoffentlich auch Max es sich wünschen, aber wir sind Rennfahrer", sagte der Brite. "Wir respektieren uns sehr und freuen uns auf weitere Rennen."