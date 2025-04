FIA gibt grünes Licht - GM wird ab 2029 Cadillac mit Motoren versorgen

General Motors (GM) wurde von der FIA als offizieller Motorenlieferant für die Formel 1 bestätigt. Ab 2029 wird der US-Konzern das Cadillac-Team mit eigenen Power-Units versorgen.

Neue Motorenfabrik in Planung

Unter dem Namen "GM Performance Power Units" plant der Konzern, 2026 eine Fabrik in der Nähe von Charlotte (North Carolina) zu eröffnen. Bis die eigenen Motoren verfügbar sind, wird das Cadillac-Team auf Ferrari-Aggregate zurückgreifen.

Strategische Erweiterung

Die Entscheidung der FIA markiert einen wichtigen Schritt für GM in der Formel 1. Der Einstieg als Motorenlieferant unterstreicht das Engagement des US-Konzerns im Motorsport und erweitert die Liste der Power-Unit-Hersteller in der Königsklasse.

Technische Herausforderungen

Ab 2026 gelten neue Motorenregularien in der Formel 1. GM muss seine Power-Units an diese Vorgaben anpassen, was die Entwicklung in den kommenden Jahren zu einer Schlüsselaufgabe macht.