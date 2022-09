Formel-1-Auto fängt Feuer

Schock-Bilder! Pierre Gaslys Auto fing bei der Fahrt an die Box plötzlich Feuer – der 26-jährige Formel-1-Fahrer muss sich mit einem Sprung aus dem Auto vor den Flammen retten. Das Feuer im Rücken des 26-Jährigen wurde zum Glück schnell gelöscht. Er bleibt komplett unverletzt.

A fiery moment for Pierre Gasly in the pit lane during FP2



The Frenchman escaped the cockpit and injury after his AlphaTauri car suddenly caught fire before the flames were extinguished #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Iqzg4TPO1S