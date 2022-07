Frankreich-GP: Hamilton muss im ersten Training Platz machen

Lewis Hamilton wird das erste freie Training vom Frankreich Grand-Prix in Le Castellet verpassen. Er wird durch den 27-jährigen Formel-E-Champion Nyck de Vries ersetzt.

Lewis Hamilton darf eine Pause einlegen. Der Rekordweltmeister wird das erste Training in Le Castellet auslassen. Ersetzt wird der Brite durch den Holländer Nyck de Vries. Grund dafür sind nicht die Leistungen von Hamilton, sondern eine Vorschrift im Reglement. "Nyck ersetzt an diesem Wochenende Lewis im ersten Training, was vom Reglement in diesem Jahr als Hilfe für junge Fahrer vorgesehen ist. Wir sind also gespannt, wie er sich schlagen wird", bestätigt Teamchef Toto Wolff im Vorfeld des Rennens. In diesem Jahr muss jeder Formel-1-Pilot ein Training auslassen, um Nachwuchsfahrern die nötige Fahrpraxis in einem Formel-1-Bolliden zu ermöglichen. Für de Vries ist es schon der zweite Einsatz in diesem Jahr. Bereits in Barcelona hatte der Holländer Alexander Albon im Williams ersetzt.

De Vries hat 2019 den Titel in der Formel 2 geholt, jedoch erhielt er noch kein festes Cockpit in der Formel 1. Inzwischen fährt er die dritte Saison für Mercedes in der Formel E und ist Ersatzfahrer für Hamilton und George Russell im Mercedes Formel-1 Team. Hamilton selbst wird ab dem zweiten Training wieder hinter dem Steuer sitzen.