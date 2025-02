Herr Marko, machen Sie sich Sorgen um Verstappen?

Im Rahmen eines nie dagewesenen Launch-Events in der Londoner O2-Arena präsentiert die F1 am Dienstag die 20 Piloten und die Lackierungen der Boliden für die Mitte März beginnende Saison. Mit dabei: Red-Bull-Mastermind Helmut Marko (81). Bevor es losging, sprach der Grazer im oe24-Interview.

oe24: Herr Marko, wieso verzichtet Red Bull auf eine eigene Präsentation des neuen Boliden

Helmut Marko: Uns reicht das Event in London. Warten wir ab, welche Resonanz es davon gibt. Dazu haben wir Filming-Days und dann die Tests in Bahrain.

oe24: Und Sie werden Sie auch heuer wieder überall dabei sein?

Marko: Natürlich. Ich hab mich gut erholt, ich bin topfit.

oe24: Wie haben Sie Ihre Akkus aufgeladen?

Marko: Ich hab normal gearbeitet (im Büro in Graz, d. Red.) und war viel im Wald. Zusätzlich mach ich Yoga und Stretching-Übungen. Mir ist bewusst, dass ich was tun muss. Neuerdings sitze ich auch regelmäßig am Ergometer.

Vorbild Herminator: Marko am Ergometer

oe24: Nach dem Vorbild Hermann Maier?

Marko: Von ihm kann man sich einiges abschauen. Wie er sich nach seiner schweren Verletzung zurückgekämpft hat, war schon einmalig. Ich betreib das aber bei weitem nicht in der Intensität.

oe24: Apropos Intensität: Wie intensiv hat sich Max Verstappen vorbereitet?

Marko: Der ist gut drauf und wartet auf die ersten Testkilometer in Bahrain.

oe24: Wie schaut das Red-Bull-Programm dort aus?

Marko: Wir haben am 25. Februar unseren Filming-Tag, danach starten die offiziellen Tests mit dem neuen Auto, das ich bisher noch nicht in Natura gesehen habe.

Hamilton bei Ferrari? "Gewöhnungsbedürftig, aber faszinierend"

oe24: Wie gefällt Ihnen Lewis Hamilton in Ferrari-Rot?

Marko: Gewöhnungsbedürftig, aber faszinierend.

oe24: Kritiker meinen, der Wechsel käme zu spät, Lewis habe seinen Zenit längst überschritten ...

Marko: Damit wär ich vorsichtig. Wenn Hamilton motiviert ist, kann er dort weitermachen, wo er 2021 aufgehört hat. Die Aufholjagd, die er damals geliefert hat, war beeindruckend. Der Ferrari muss allerdings konkurrenzfähig sein. Und Hamilton muss das Qualifying hinbekommen, das war nie seine Stärke. Wenn er da zwei, drei Zehntel gegenüber Leclerc verliert, muss er sich immer ein paar Startplätze vorarbeiten. Das strapaziert die Reifen ...

oe24: Ist Hamilton noch eine ernsthafte Konkurrenz für Verstappen?

Marko: Das wissen wir nach den Tests, wenn wir sehen, wie gut der Ferrari ist. Max ist jedenfalls der beste Fahrer.

oe24: Was ist dran an dem Gerücht, dass Max seinen bis 2028 laufenden Vertrag nicht erfüllen könnte, wenn er glaubt, mit dem neuen Reglement ab 2026 nicht mehr Weltmeister zu werden? Machen Sie sich Sorgen?

Marko: Es gibt Performance-Klauseln. Aber gehen wir davon aus, dass wir motormäßig nicht wirklich im Nachteil sind. Ein, zwei Zehntel Rückstand sind verkraftbar mit Max.

oe24: Sollte er sich tatsächlich verabschieden: Würden Sie mit ihm wechseln?

Marko: Das ist alles spekulativ. Wir wollen den 5. WM-Titel in Folge, dem gilt unsere ganze Konzentration. Mit Vettel haben wir das nicht geschafft.

oe24: Welche Rolle wird Liam Lawson spielen?

Marko: Er soll ein kontinuierlicher Punktesammler werden und dem Max helfen, wenn es sein muss, und nicht versuchen.

oe24: Ist die Horner-Affäre endgültig beendet?

Marko: Lassen wir die bitte ruhen und uns auf den 5. Titel konzentrieren.

Die Formel-1-WM 2025 startet am 16. März mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.