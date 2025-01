HIER dreht Lewis seine ersten Runden in einem Ferrari

Der 7-fache Weltmeister drehte am Mittwoch seine ersten Runden bei seinem neuen Team.

Lewis Hamilton (39) hatte einige spektakuläre Tage hinter sich. Angefangen mit dem Besuch der Fabrik am Montag, gefolgt von den ersten Fotos im roten Rennanzug am Dienstag. Am Mittwoch lieferte er den bisherigen Höhepunkt der Woche, die ersten Runden in einem Ferrari.

Der erste Test passierte auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano. Lewis Hamilton fuhr dabei den Ferrari von der Saison 2022, der technisch immerhin dem aktuellen Reglement entspricht. Sein neuer Teamkollege Charles Leclerc drehte am Mittwoch auch seine ersten Runden in diesem Jahr und das im 2023er Auto.

Die offizielle Präsentation des Boliden, mit dem Hamilton für Ferrari den ersten Titel seit 2007 (Räikkönen) einfahren soll, ist für 19. Februar angesetzt. Vor den Tests in Bahrain (26.-28. Februar) hat der Superstar, so Vasseur, "am Simulator die Möglichkeit, sich mit dem Lenkrad und den Besonderheiten des Autos vertraut zu machen."