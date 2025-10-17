Hitzeschlacht in Texas: McLaren-Duell Norris gegen Piastri eskaliert

Beim Großen Preis der USA in Austin wird der WM-Kampf zur Hitzeschlacht. Während sich die McLaren-Piloten Norris und Piastri bekämpfen, bleibt Verstappen cool. Die Temperaturen klettern auf 31 Grad.

In Texas brennt der Asphalt – und auch in der WM-Spitze der Formel 1 steigt die Temperatur. Während McLaren-Star Lando Norris und Teamkollege Oscar Piastri ihren teaminternen Titel-Zoff austragen, bleibt Verfolger Max Verstappen unbeeindruckt. Der dreifache Weltmeister aus den Niederlanden greift beim Großen Preis der USA am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1, Sky & Sport24-Liveticker) in der texanischen Hitze nach der nächsten Chance im WM-Kampf. „Ein Titelkampf ist nie zu 100 Prozent fair“, sagte Verstappen süffisant.

McLaren-Duell droht vor Finale zu eskalieren

Piastri gegen Norris – das vermeintliche McLaren-Traumduo droht zu eskalieren. In Singapur fuhr Norris den Australier fast in die Mauer, die Konsequenzen folgen jetzt. „Das, was in Singapur passiert ist, entspricht nicht der Art und Weise, wie wir Rennen fahren wollen“, sagte Piastri in Austin. McLaren gewinnt mit dem schnellsten Auto kaum noch. Drei Rennen in Folge blieben sie ohne Sieg – der Druck wächst. Piastri führt die WM mit 63 Punkten Vorsprung auf Verstappen an, Norris liegt 22 Zähler hinter seinem Teamkollegen.

Alonso glaubt noch an Verstappen-Coup

Verstappen, der mit seinem wiedererstarkten Red Bull zuletzt aufdrehte, sieht seine WM-Chancen bei „50:50“. Beobachter wie Fernando Alonso trauen ihm den großen Coup noch zu. „Wenn einer das Defizit eines Autos ausgleichen kann, dann er“, sagte der zweimalige Weltmeister. Dass McLaren ausgerechnet in Singapur ohne Piastri den Teamerfolg feierte, macht die Angelegenheit noch heikler.

Hitzeschlacht bei 31 Grad in Austin

Ein kühler Kopf ist der Schlüssel zum Sieg. Bei über 31 Grad und kaum Wind wird das Rodeo zur Hitzeschlacht. Die Fahrer dürfen Kühlwesten tragen, das Mindestgewicht der Autos wurde auf 805 Kilo angehoben. Verstappen winkt ab: „Nach 15 Minuten ist die Weste selbst heiß – sie hilft überhaupt nicht.“ Wer am Samstag im Sprint und im Rennen am Sonntag die Nerven behält, kann einen entscheidenden Schritt in Richtung WM-Titel machen.