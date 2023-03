Jetzt fix: Red Bull B-Team wird nicht verkauft!

In den vergangenen Tagen gab es immer wieder Spekulationen, das B-Team von Red Bull, AlphaTauri, könnte zum Verkauf stehen. In einem Facebook-Posting wird mit den Spekulationen nun aufgeräumt.

Am Sonntag startet die Formel-1 Saison in Bahrain in die Saison 2023. Auf der Strecke wird wohl kein Weg an Max Verstappen und Red Bull Racing vorbeiführen. Abseits der Strecke gibt es jedoch ein heißes Thema. So waren in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass Red Bull B-Team zum Verkauf stehen soll.

Nach dem schwachen Abschneiden im Vorjahr, AlphaTauri war nur auf Rang Neun in der Konstrukteurswertung, war man beim Red Bull Konzern mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Zudem musste man den Teamleader Pierre Gasly Richtung Alpine ziehen lassen.

Nun stellte aber der Teamchef Franz Tost selbst klar, dass das Team nicht zum Verkauf stehe und auch weiterhin in der Formel-1 antreten werde. "Ich hatte einige sehr gute Gespräche mit Oliver Mintzlaff, der bestätigte, dass die Gesellschafter AlphaTauri nicht verkaufen werden und dass Red Bull das Team auch in Zukunft unterstützen wird. All diese Gerüchte entbehren jeglicher Grundlage, und das Team muss sich zu Beginn der Saison neu konzentrieren, um besser abzuschneiden als im letzten Jahr," so Teamchef Franz Tost in einem Statement.