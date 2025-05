Lauda legt sich fest: "Norris gewinnt den Miami-GP und Piastri die WM"

Vor dem Late-Night-GP in Miami (Sonntag, 22 Uhr) lässt ServusTV-Experte Mathias Lauda mit seiner Prognose aufhorchen.

oe24: Herr Lauda, wird das Baby von Max Verstappen den Miami-GP in irgendeiner Form beeinflussen?

MATHIAS LAUDA: Natürlich ist das auch für Max eine Riesengeschichte. Dass er den Medien-Donnerstag auslassen durfte, hat sich der Max verdient. Aber sobald er im Cockpit sitzt, legt er den Schalter um.

oe24: Wie sehen Sie seine neue Rolle als Jäger?

LAUDA: Der Max macht einen super Job. Ich bin heuer noch mehr beeindruckt von ihm als letztes Jahr. Wir wissen alle, dass er nicht das beste Auto hat. Aber er holt unglaublich viel raus. Da merkt man einfach, wieviel Talent er hat. Egal, wer sein Teamkollege ist: Dass er im Qualifying neun Zehntel vorn ist, ist unglaublich, das sind Welten in der Formel 1.

oe24: Erst war Lawson chancenlos, jetzt schafft es Tsundoda als zweiter Red-Bull-Pilot nicht einmal in die Punkteränge. Hat man Perez (dem vorzeitig gefeuerten früheren Verstappen-Teamkollegen) unrecht getan?

LAUDA: Auch wenn das Auto im letzten Jahr noch besser war, muss man sagen: Ganz so schlecht war der Perez nicht. Deswegen hat er jetzt gute Karten, mit Cadillac zurück in die Formel 1 zu kommen.

oe24: Und gewinnt jetzt in Miami?

LAUDA: Die beiden McLaren hab ich ganz klar in der Favoritenrolle. Ich freue mich auf das Duell zwischen Piastri und Norris. Es wird Zeit, dass wir einen echten Zweikampf zwischen den beiden sehen und bin sehr gespannt, was passiert, wenn die hart gegeneinander fahren. Das wird früher oder später passieren, schließlich geht's für beide um die WM.

oe24: Wen sehen Sie da stärker?

LAUDA: Im Hinblick auf die WM Piastri - der ist der Coolere. Norris, ist der Sensiblere, das zeigt er auch, was ich prinzipiell gut finde.

oe24: Dass Piastri im Vorjahr in Miami seinen ersten Grand Prix gewonnen hat ...

LAUDA: ... wird ihm helfen. Es gibt Strecken, die liegen einem einfach, da kommst du schnell rein in den Flow. Deswegen glaub ich, dass er jetzt zurückschlagen und an diesem Wochenende die Nase vorn haben wird. Am Ende des Jahres wird aber Piastri vorn sein. Der ist so souverän und geht mit dem Druck so locker um wie es nur wenige im Motorsport können. Er jammert nicht und kommuniziert super mit seinen Ingenieuren. Außerdem hat Piastri schon in den Nachwuchsklassen alles auf Anhieb gewonnen, das zieht er jetzt auch in der Formel 1 durch.

oe24: Und Verstappen?

LAUDA: Der ist fahrerisch auf dem gleichen Level wie Piastri, oder immer noch besser. Aber Red Bull muss es mit den Updates schaffen, ihm ein besseres Auto hinzustellen, sonst geht sich das nicht aus.

oe24: Wird Verstappen 2026 noch für Red Bull fahren?

LAUDA: Mit seinem Vertrag fürs nächste Jahr wird er sich Zeit lassen. Er ist der beste Fahrer am Markt, und als solcher hat er das Luxusproblem, dass er sich bis zum letzten Moment Zeit lassen kann. Er wird bis zum Schluss ausloten, wo er im neuen Auto unter dem neuen Reglement die besten Chancen hat und sich dann entscheiden.

Programm für Miami:

Freitag, 2. Mai

18.30: 1. Training

22.30: Sprint-Qualifying

Samstag, 3. Mai

18 Uhr: Sprint

22 Uhr: Qualifying

Sonntag, 4. Mai

22 Uhr: Start zum GP

Fernsehen & Stream: Alles live auf ServusTV