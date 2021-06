Leclerc schnappt sich Pole bei Chaos-Quali

In einem chaotischen Qualifying setzt sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc durch und sichert sich die Pole.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat in Baku seine zweite Pole Position in Folge eingefahren. Der Monegasse geht wie vor zwei Wochen in Monaco vom ersten Startplatz in den Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan am Sonntag (ab 14.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). Zweiter und heimlicher Sieger des Tages wurde Mercedes-Star Lewis Hamilton. Die favorisierten Red-Bull-Boliden von WM-Leader Max Verstappen (3.) und Sergio Perez (7.) mussten nach einem bizarren Qualifying-Ende bittere Schlappen verdauen.

CHARLES LECLERC IS ON POLE POSITION‼️



He leads from Hamilton (P2) and Verstappen (P3)#AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/LkHKtu0YbE — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Das Qualifying auf dem Baku City Circuit findet unter roten Flaggen sein Ende. Durch den Abbruch ist klar, dass morgen Charles Leclerc von der Pole starten wird. Charles Leclerc legte im ersten Schlagabtausch mit 1:41.218 Minuten die beste Zeit hin und landete damit 0,232 Sekunden vor Lewis Hamilton. Max Verstappen wird Dritter. Feiern wird heute auch Pierre Galsy, der guter Vierter wird. Carlos Sainz beendet das Qualifying auf Platz fünf vor Norris und Pérez. Yuki Tsunoda, Fernando Alonso und Valtteri Bottas komplettieren die Top Ten.

Crash-Orgie in Baku

Kurve 15 schien die Schlüsselstelle in diesem Qualifying zu sein. Nach Lance Stroll ist nun auch Antonio Giovinazzi an jener Stelle in die Mauer gekracht. Stroll ging es in Kurve 15 zu ungestüm an und krachte in die Leitplanke. Das rechte Vorderrad riss dadurch. Stroll konnte seinen Aston Martin nicht mehr manövrieren, fluchte im Cockpit, schlug aufs Lenkrad, griff sich an den Kopf. Das Qualifiying war für ihn schon nach wenigen Minuten zu Ende. Die Session musste unterbrochen und konnte nach etwa 15 Minuten wieder gestartet werden.

Auch Alfa Romeo crasht

Keine fünf Minuten nach Wiederaufnahme der Qualifikation krachte es erneut. Diesmal erwischte es Giovinazzi im Alfa Romeo. Auch er scheiterte an der tückischen Kurve 15. Via TV-Bilder gut zu erkennen war, dass er das Lenkrad stark nach links riss, der Wagen fuhr trotzdem gerade aus. Auch für Giovinazzi war das Qualifying früh vorbei. Und wieder gab es eine Unterbrechung.

Auch Daniel Ricciardo hat eine der Barrieren erwischt. Mit nur noch 1:29 Minuten auf der Uhr gibt es wieder einmal Rote Flaggen. Er gibt schnell Entwarnung und steigt aus. Passiert war der Unfall dieses Mal aber nicht in der inzwischen schon gefürchteten Kurve 15, sondern Kurve 3. Auch Tsunoda steht in der Barriere, kurz darauf sieht man auch Sainz mit einem Schaden.