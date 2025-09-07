Mateschitz feiert Verstappen-Sieg mit Red-Bull-Dusche

Max Verstappen holte sich beim Großen Preis von Italien mit einem großen Abstand den Sieg vor den beiden McLaren-Fahrern und hält den WM-Kampf noch offen. Nach dem Rennen wurde ausgelassen gefeiert: Mittendrinnen Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz.

Vor über 100.000 Tifosi feierte der vierfache Weltmeister Max Verstappen seinen dritten Saisonsieg. Über 20 Sekunden Vorsprung hatte der Niederländer am Schluss vor McLaren-Pilot Lando Norris. Bei der Party nach dem Rennen war auch Mark Mateschitz dabei.

Der Red-Bull-Erbe war zuletzt beim Großen Preis von Österreich im Juli 2025 dabei. Damals konnte er keinen Verstappen-Sieg feiern. In Monza schaute es anders aus.

Mateschitz feierte mit Verstappen den dominanten Sieg natürlich mit viel Red Bull. Nach dem Siegesfoto erhielten die beiden eine Dusche mit dem weltbekannten Energydrink. Auf ihrem Instagram-Kanal postete das Team ein Video von der Feier.