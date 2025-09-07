Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
red bull dusche
© Getty Images

Nasse Party

Mateschitz feiert Verstappen-Sieg mit Red-Bull-Dusche

07.09.25, 18:49
Teilen

Max Verstappen holte sich beim Großen Preis von Italien mit einem großen Abstand den Sieg vor den beiden McLaren-Fahrern und hält den WM-Kampf noch offen. Nach dem Rennen wurde ausgelassen gefeiert: Mittendrinnen Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz.

Vor über 100.000 Tifosi feierte der vierfache Weltmeister Max Verstappen seinen dritten Saisonsieg. Über 20 Sekunden Vorsprung hatte der Niederländer am Schluss vor McLaren-Pilot Lando Norris. Bei der Party nach dem Rennen war auch Mark Mateschitz dabei.

Der Red-Bull-Erbe war zuletzt beim Großen Preis von Österreich im Juli 2025 dabei. Damals konnte er keinen Verstappen-Sieg feiern. In Monza schaute es anders aus.

Mateschitz feierte mit Verstappen den dominanten Sieg natürlich mit viel Red Bull. Nach dem Siegesfoto erhielten die beiden eine Dusche mit dem weltbekannten Energydrink. Auf ihrem Instagram-Kanal postete das Team ein Video von der Feier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden