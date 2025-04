Millionen-Pleite: Nächster Rückschlag für Hamilton

Vor sechs Jahren eröffneten der siebenfache F1-Weltmeister Lewis Hamilton und US-Schauspieler Leonardo DiCaprio gemeinsam die vegane Burger-Kette "Neat Burger".

Nun mussten sie nach herben Verlusten alle britischen Filialen schließen. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun". 150 Menschen verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz.

Seit 2017 ernährt sich der Formel-1-Star ausschließlich vegan. Hamilton meint: "Das hat mein Leben verändert." 2019 wurde neben den Burger-Lokalen in London auch je eine Filiale in Madrid und New York eröffnet. Damals sagte er über seine Idee: "Ich glaube, wir brauchen eine gesündere Alternative, die fantastisch schmeckt und denjenigen, die ab und zu auf Fleisch verzichten wollen, etwas Spannendes bietet."

Gutes aber keine Kunden

Die Gerichte kamen bei den Gästen gut an, aber trotzdem erlitt das Unternehmen große Verluste. Laut der "Sun" hatte das Unternehmen im Jahr 2022 einen Verlust von rund 7,9 Millionen Pfund (mehr als 10 Millionen US-Dollar) verzeichnet. Damals machten die Hälfte aller Filialen in London dicht.

Die Entscheidung erklärte damals ein Unternehmenssprecher: "Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf unsere leistungsstärksten Restaurants – wir glauben, dass es manchmal notwendig ist, einen Schritt zurück zu machen, um einen größeren Sprung nach vorne zu machen."

Schlechtes Jahr

Im Sommer 2024 musste auch die Filiale in New York schließen. 2025 waren nur noch zwei Filialen offen. Diese mussten jetzt auch geschlossen werden. Eine Unternehmenssprecherin sagte: "Wir haben keinen weiteren Kommentar zu diesem Zeitpunkt, außer zu bestätigen, dass das Unternehmen die schwierige Entscheidung getroffen hat, seine britischen Restaurants zu schließen."

Im Jahr 2025 läuft es allgemein für Hamilton überhaupt nicht. Bei seinem neuen Team Ferrari kann er bisher die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Beim letzten Rennen in Saudi-Arabien fuhr Hamilton nur auf den siebten Platz. Den selben Platz belegt er aktuell auch in der Weltmeisterschaft.