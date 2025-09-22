Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lewis Hamilton
© Getty

Leclerc sauer

"Nur dumm" – Ferrari-Ärger um Hamilton

22.09.25, 06:37
Teilen

Charles Leclerc war nach dem Rennen sauer. 

Mit zwei Siegen en suite hat sich Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im WM-Rennen wieder an das führende McLaren-Duo herangepirscht. Nach einem dominanten Wochenende in Baku ist der Rückstand des niederländischen Red-Bull-Piloten auf den Gesamtführenden Oscar Piastri auf 69 Punkte geschrumpft, auf Lando Norris fehlen Verstappen noch 44 Zähler.

Ein Wochenende zum Vergessen erlebte in Baku nicht nur McLaren, sondern auch Ferrari. Lewis Hamilton wurde unmittelbar vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc enttäuschender Achter. Die beiden Ferrari-Piloten gerieten nach dem Rennen auch verbal aneinander.

Was war passiert?

Zehn Runden vor Schluss darf Hamilton – der mit frischeren Reifen auf der Strecke ist – an Leclerc vorbeiziehen. Die angestrebte Aufholjagd gelingt dem Engländer dann aber nicht. In der letzten Runde kommt deshalb die klare Teamorder. „Lass Charles vorbei. Er liegt eineinhalb Sekunden hinter dir.“

Die Ansage kam aber wohl zu spät, Leclerc kann an Hamilton nicht mehr vorbeiziehen. Nach dem Rennen wirkte der Monegasse deshalb auch leicht angesäuert. „Es ist mir eigentlich egal, es geht nur um den achten Platz. Also ist es okay, er kann sich über diesen achten Platz freuen“, so Leclerc. „Es ist nur dumm, weil es nicht fair ist.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden