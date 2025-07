Piastri macht alle nass: 6. Saisonsieg, 6. McLaren-Doppelsieg

Oscar Piastri feierte im Regen-Chaos von Belgien in Spa-Francorchamps seinen sechsten Saisonsieg. Beim sechsten Doppel-Triumph für McLaren verwies der WM-Leader Teamkollege Lando Norris und Charles Leclerc (Ferrari) auf die Plätze.

Piastri machte damit den nächsten Schritt Richtung Titelgewinn. Noch-Weltmeister Max Verstappen (Vierter) kann die Titelverteidigung bei mittlerweile 81 Punkten Vorsprung auf den Australier vergessen.

Für Verstappen geht WM endgültig den Bach runter

Wegen heftiger Regenfälle wurde der Belgien-GP mit 80 Minuten Verspätung gestartet, und das zum Ärger von Verstappen ("Sie sind viel zu vorsichtig!") hinter dem Safetycar. Als das Rennen nach vier Runden bei Sonnenschein, aber noch immer nasser Straße freigegeben wurde, setzte Piastri in der gefährlichen Eau-Rouge-Kurve den entscheidenden Move und quetschte sich auf der langen Kemmel-Geraden an Pole-Mann Norris vorbei. Der Australier leistete sich auch bei auftrocknenden Bedingungen keinen Fehler und wehrte auf dem Weg zum sechsten Saisonsieg den Schluss-Angriff von Norris souverän ab.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton krönte eine Aufholjagd in den Ardennen nach einem Start aus der Boxengasse und dem frühesten Wechsel auf Trockenreifen: Der Rekord-Weltmeister lenkte seinen Ferrari noch auf den siebenten Platz.

"Das Rennen haben wir sehr gut verwaltet, wir hatten es die meiste Zeit unter Kontrolle", so Sieger Piastri zufrieden. Am Samstag sei er mit seinem zweiten Startplatz im Qualifying noch enttäuscht gewesen. "Aber es stellte sich heraus, dass es gar nicht so schlecht war, als Zweiter zu starten."

Nach dem sechsten McLaren-Doppelsieg 2025 geht's in den verbliebenen 11 Rennen vermutlich nur mehr zwischen Leader Piastri und Verfolger Norris (16 Punkte Rückstand) um den WM-Gewinn.

Für Red-Bull-Star Verstappen bleiben nach dem vierten Platz hinter Leclerc wohl nur mehr theoretische Chancen. Der Sprint-Sieger aus den Niederlanden liegt als Dritter bereits 81 Zähler zurück.

Nach Ungarn-GP geht's in vierwöchige Sommerpause

Weiter geht es kommenden Sonntag mit dem Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring, dem letzten Rennen vor der vierwöchigen Sommerpause.