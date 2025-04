Schummel-Vorwurf gegen Top-Team McLaren

Ausgerechnet Max Verstappens Vater Jos teilte das brisante Video.

Die Formel-1-Saison ist gerade einmal drei Rennen alt, doch schon jetzt gibt es im WM-Kampf den ersten großen Aufreger. Nach dem Großen Preis von Japan (Verstappen siegte vor Norris und Piastri) sorgt ein Video von den beiden McLaren-Boliden für Wirbel.

Zu sehen ist ein sehr flexibler Heckflügel, wodurch auch bei geschlossenem DRS so ein kleiner DRS-Effekt erzielt worden sei. Geteilt wurde das Video unter anderem von Max Verstappens Vater Jos.

"Ich mache die Regeln nicht"

Auch der Weltmeister selbst äußerte sich zu den Vorwürfen. „Eine ganze Menge Leute sehen da, was ich sehe. Jeder versucht, die Grenzen auszuloten. Jetzt muss die FIA entscheiden“, so Verstappen vor dem Rennen in Bahrain. „Ich mache die Regeln nicht. Ich überwache sie auch nicht.“

Die FIA hat bisher keine Ermittlungen aufgenommen, da auch noch keine formelle Beschwerde eingegangen ist. Laut dem Portal „The Race“ ist an den Vorwürfen auch nichts dran. Die Bilder der On-Board-Kameras sind oftmals einfach verzerrt.