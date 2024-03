Sex-Fall Horner: Jetzt zittert Red Bull vor den Folgen

Hat der Wirbel um Red-Bull-Teamchef Christian Horner schwerwiegende Folgen für das Weltmeister-Team? Neben Dreifach-Weltmeister Max Verstappen, der seine Zukunft von der seines Mentors Helmut Marko abhängig macht, könnte auch Star-Designer Adrian Newey den Erfolgs-Rennstall verlassen.

"Sex-Fall Horner könnte dramatische Folgen haben: Neue Gefahr für Red Bull", titelt bild.de und schreibt weiter: "Der Machtkampf zwischen Horner und Motorsportchef Dr. Helmut Marko (80) könnte das Team sprengen." Neben Weltmeister Verstappen, der von Silberpfeil-Boss Toto Wolff umworben wird ("Ich hätte Max liebend gern bei Mercedes"), stehen offenbar auch andere Stützen der Erfolgs-Bullen auf dem Wunschzettel der Konkurrenz. Laut Gazzetta dello Sport ist Ferrari an den Aerodynamik-Gurus Alessandro Germani, Enrico Balbo und David Morgan, sowie an Pierre Wache (technischer Direktor von Red Bull) und Performance-Chef Ben Waterhouse interessiert.

Streit mit Horner: Wird "Superhirn" Newey abgeschoben?

Dazu kommt der interne Wickel mit Design-Superhirn Adrian Newey, den Horner angeblich zum neuen Red-Bull-Hypercar-Projekt abschieben will. Aber in diesem Fall könnte Newey ganz hinschmeißen. Damit wäre der wohl beste Formel-1-Designer der Welt, dessen Engagement (von McLaren) Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz seinerzeit zur Chefsache gemacht hatte, plötzlich wieder am Markt. In diesem Fall hätte, heißt es, wohl Ferrari die größten Chancen. Ein Newey-Abgang könnte das Ende für die Red-Bull-Dominanz bedeuten. Der ehemalige Toro-Rosso- und spätere AlphaTauri-Teamchef Franz Tost meint: "Der Red-Bull-Erfolg steht und fällt mit dem Duo Verstappen-Newey."

Womit wir wieder bei der genialen Einschätzung von Formel-1-Legende Gerhard Berger nach der Eskalation der Horner-Affäre wären: "Stand jetzt: Horner bleibt, Marko und Newey hören auf und Max geht zu Mercedes." Abwarten, was als nächstes passiert!