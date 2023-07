Wirbel nach Aston-Martin-Protest: Das ist das neue Spielberg-Ergebnis

Acht Formel-1-Fahrer sind im Nachgang des Großen Preises von Österreich mit Zeitstrafen wegen unerlaubten Verlassens der Strecke belegt worden.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen setzte sich am Sonntag auf dem Red Bull Ring in der ersten Saison nach dem Tod von Dietrich Mateschitz überlegen durch und schaffte seinen fünften Sieg in Spielberg. Einigermaßen turbulent wurde es jedoch noch nach dem Rennen.

Acht Fahrer wurden nach einem Protest von Aston Martin im Nachgang wegen unerlaubten Verlassens der Strecke mit Strafen belegt. Ferraris Carlos Sainz - der Sechster statt Vierter wurde - und Mercedes-Star Lewis Hamilton - Achter statt Siebenter - verloren dadurch WM-Punkte, weil sie nach hinten rutschten. McLaren-Pilot Lando Norris, von den Fans zum Fahrer des Tages gewählt, wurde schlussendlich Vierter. Dahinter folgte Fernando Alonso (Aston Martin) als Fünfter und George Russell (Mercedes) als Siebenter. Lance Stroll im zweiten Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine komplettierten die Top Ten.

Immerhin: An der Platzierung der Top drei, dem Sieg von Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Perez, änderte die nachträgliche Änderung nichts.