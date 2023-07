Verstappen feiert in Spielberg perfektes Wochenende bei Strafen-Farce

WM-Leader Max Verstappen hat beim GP von Österreich das perfekte Rennwochenende abgeliefert. Er hat alle fünf Sessions für sich entschieden und so das Red-Bull-Heimrennen vergoldet. Überschattet war das Rennen von vielen umstrittenen Strafen wegen überfahren der Streckenbegrenzung.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von Österreich in Spielberg in souveräner Manier gewonnen. Der niederländische Red-Bull-Pilot feierte am Sonntag einen ungefährdeten Heimsieg auf dem Red Bull Ring vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Teamkollege Sergio Perez. Für Verstappen war es der siebente Erfolg im neunten Saisonrennen, der 42. insgesamt sowie der fünfte Triumph in der Steiermark. Damit ist der 25-Jährige neuer Rekordsieger in Spielberg.

Verstappen baute seine bereits deutliche WM-Führung beim ersten Heimrennen nach dem Tod von Red-Bull-Firmengründer Dietrich Mateschitz weiter aus. Der Sprint-Sieger vom Samstag hat nun 229 Punkte auf dem Konto und liegt damit 81 Punkte vor dem Mexikaner Perez (148). Fernando Alonso fuhr im Aston Martin als Sechster über die Ziellinie und bleibt mit 129 Zählern WM-Dritter.