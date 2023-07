Formel 1 verlängert Vertrag mit Spielberg langfristig

Verstappen-Show in Spielberg-Qualifying Die Quali zum Red-Bull-Heimrennen in Spielberg wurde zur klaren Angelegenheit für Super-Bulle Max Verstappen. Der WM-Leader fährt zur Pole für den GP am Sonntag vor Ferrari-Star Charles Leclerc. Teamkollege Sergio Perez hatte Pech, scheiterte nach gestrichenene Rundenzeiten schon in Q2.