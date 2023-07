Verstappen in Spielberg vor perfektem Wochenende

Nach der One-Man-Show im Qualifying und im Regen-Sprint jagt „Super-Max“ Verstappen im Grand Prix (Sonntag, 15 Uhr) den nächste Spielberg-Rekord.

Auf den Campingplätzen geht rund um die Uhr die Post ab. 40.000 Holländer feiern quasi durch. „Max! Max! Max, Super-Max!“ wummt es aus den mitgebrachten Boxen. Dass Dauerregen im Murtal die Party zur Schlammschlacht macht, tut der Stimmung keinen Abbruch. Die Verstappen-Fans bekommen das, wofür sie angereist sind. Am Sonntag (ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) soll mit dem Sieg im Großen Preis von Österreich die Krönung folgen.

„Max ist hier eine Macht“, zweifelt auch Red-Bull-Mastermind Helmut Marko keine Sekunde daran, dass sein Superstar heute seine Siegesserie fortsetzen wird. Sechs von bisher acht Saisonrennen hat der Super-Bulle aus den Niederlanden gewonnen, am Sonntag greift er nach seinem fünften GP-Sieg in Folge. Und es wäre ein ganz besonderer:

Crasht Vorjahrssieger Leclerc die Verstappen-Party?

Denn er würde am intensiven Spielberg-Weekend ungeschlagen bleiben. Sowohl im einzigen Training und im Qualifying am Freitag, sowie dem Shootout und Sprint am Samstag gab es am WM-Dominator kein Vorbeikommen.

Der Mann, der die Verstappen-Party crashen will startet neben dem Holländer aus Reihe 1: Vorjahrssieger Charles Leclerc (Ferrari), der auf einen neuen „Wunderflügel“ setzt. Seit dem Spielberg-Sieg des Monegassen im Vorjahr hat Ferrari kein Rennen mehr gewonnen. Leclercs Sieg-Hoffnungen halten sich allerdings in Grenzen: „Im Vorjahr war die Situation eine andere, da hatten wir ein konkurrenzfähiges Auto und konnten Red Bull ernsthaft fordern. Jetzt müssen wir sehr viel aufholen …“.

Verstappen will für Mateschitz siegen

Für Verstappen könnte es ein spezieller Spielberg-Sieg werden – der erste seit dem Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. „Ich möchte für Dietrich gewinnen. Ich möchte ihn stolz machen und sein Erbe weiterführen.“ Vor zwei Wochen in Montreal fuhr Verstappen den 100. Sieg für das 2004 von Mateschitz übernommene Red-Bull-Racing-Team ein.

Mit vier Siegen (2018, 2019, 2x 2021) ist Verstappen schon jetzt Rekordmann in Spielberg. Jetzt spricht alles für den 5. Coup. Nach der Regenschlacht von gestern sollte es heute trocken bleiben – perfekt für die 105.000 Fans auf den knallvollen Tribünen, auf denen die „Orange Army“ das Bild prägt. Marko übt die Max-Mania in Spielberg: „Ein Blick auf die Tribüne, und ich weiß, wie Max liegt.“

In der WM hat Verstappen bereits 70 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez – mit dem 7. Saisonsieg könnte er den nächsten Schritt Richtung Titel-Hattrick machen.