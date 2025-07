Tim Mayer fordert Ben Sulayem heraus

Der US-Amerikaner Tim Mayer will laut BBC-Berichten FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem bei der Wahl im Dezember herausfordern. Der ehemalige Formel-1-Steward kündigte seine Kandidatur am Freitag vor dem Großen Preis von Großbritannien an :cite[3]:cite[4].

Tim Mayer, ehemaliger Formel-1-Steward und Sohn des Ex-McLaren-Chefs Teddy Mayer, wird am Freitag seine Kandidatur für die FIA-Präsidentschaft bekanntgeben. Die Pressekonferenz findet außerhalb der Rennstrecke in Silverstone statt. Herausforderer für Ben Sulayem Mayer tritt damit gegen den amtierenden FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem an. Der US-Amerikaner verfügt über langjährige Erfahrung im Motorsport und war bis November 2024 als F1-Steward aktiv. Lesen Sie auch FIA gibt grünes Licht - GM wird ab 2029 Cadillac mit Motoren versorgen General Motors (GM) wurde von der FIA als offizieller Motorenlieferant für die Formel 1 bestätigt. Ab 2029 wird der US-Konzern das Cadillac-Team mit eigenen Power-Units versorgen. Wahl im Dezember 2025 Die Wahl des Automobil-Weltverbandes findet im Dezember 2025 statt. Ben Sulayem hatte bereits angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren.