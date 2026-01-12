Verteidiger-Legende verlässt Arsenal nach acht Jahren

Per Mertesacker beendet seine Tätigkeit als Nachwuchsleiter des FC Arsenal. Der Klub bestätigte, dass der Weltmeister nach dieser Saison ausscheidet.

Per Mertesacker gibt seinen Job als Nachwuchsleiter des FC Arsenal am Ende der Saison auf. Der Premier-League-Verein gab dies in einer Mitteilung bekannt. Der frühere Abwehrspieler war zwischen 2011 und 2018 für Arsenal aktiv und übernahm anschließend die Leitung der Nachwuchsabteilung.

© Getty

14 Jahre in London

Mertesacker blickt in der Mitteilung auf seine Zeit zurück: „Arsenal ist und bleibt für mich ein ganz besonderer Verein, daher war dies eine schwierige Entscheidung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der Verein mir entgegengebracht hat, als ich direkt vom Profispieler zum Leiter der Akademie wurde.

© Getty

Jetzt ist es an der Zeit, mich neuen Herausforderungen zu stellen und mich weiterzuentwickeln.“ Welche Veränderung er anstrebt, bleibt offen. Weiter betont er, er wolle die Saison erfolgreich abschließen, junge Talente fördern und einen reibungslosen Übergang unterstützen.

Lob vom Klub

Arsenals Richard Garlick äußerte sich anerkennend: „Wir unterstützen Pers Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu stellen, aber wir werden sehr traurig sein, wenn er uns am Ende der Saison verlässt.“ Weiter erklärte er, Mertesacker habe im Klub wichtige Impulse gesetzt und eine Akademie-Generation begleitet.