Paukenschlag in Madrid: DESHALB musste Alonso wirklich gehen

Spanische Medien berichten, dass Real Madrids Spieler vom plötzlichen Aus von Trainer Xabi Alonso überrascht wurden. Der Klub setzte am Montagabend Alvaro Arbeloa als Nachfolger ein.

Während am Montagabend Alvaro Arbeloa offiziell als neuer Trainer vorgestellt wurde, sollen die Spieler von Real Madrid vom Aus von Xabi Alonso überrascht worden sein. Spanische Medien sprechen von einem „Trainer-Knall“ im Klub.

Von Krise zu Finaleinzug

Bereits zwischen November und Dezember hatte es Spekulationen um ein Alonso-Aus gegeben. Grund waren schwache Ergebnisse in Liga und Champions League, darunter vier Ligapartien ohne Sieg und Niederlagen gegen Liverpool und Manchester City.

Einzug ins Supercopa-Finale

Danach folgten vier Liga-Siege und der Einzug ins Supercopa-Finale, wodurch sich die Lage beruhigt hatte. Die „Marca“ berichtet dennoch, dass die Trennung nach der 2:3-Finalniederlage gegen Barcelona die Mannschaft unvorbereitet traf. Einige Profis sollen die Nachricht erst durch das Klub-Statement erfahren haben.

Offizielle und inoffizielle Version

Die offizielle Darstellung des Klubs lautet, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen wurde. Alonso habe demnach am Montag seine Erschöpfung angesichts des permanenten Drucks angesprochen, während der Verein Kritik am Auftreten der Mannschaft äußerte.

Präsident Florentino Perez

Laut „Mundo Deportivo“ existiert zusätzlich eine „inoffizielle Version“: Demnach soll Präsident Florentino Perez unzufrieden mit dem Auftritt im Finale gewesen sein und eigenmächtig das Ende der Amtszeit Alonsos beschlossen haben.