Titel-Party im TV: ORF feiert mit Verstappen zur Primetime

Nur ein Crash kann diese Primetime-Premiere verhindern: Max Verstappen (26) wird am Samstag Abend beim Sprintrennen in Katar (19.30 Uhr) seinen dritten WM-Titel fixieren. ORF1 ist live dabei und liefert ab 23.20 Uhr ein Titelparty-Da-Capo.

Es ist angerichtet für die WM-Party unter Flutlicht: Mit einem 6. Platz beim Sprintrennen auf dem Losail International Circuit wäre Verstappen schon vor dem 17. von 22 Saisonrennen auch rechnerisch nicht mehr einzuholen. Aktuell hat der Noch-Doppelweltmeister 400 Punkte auf dem Konto und damit 177 mehr als sein Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez. Selbst bei einem Ausfall des F1-Dominators aus den Niederlanden könnte schon am Samstag alles klar sein - nämlich dann, wenn es Perez im Sprint nicht unter die Top 3 schafft.

WM-Party-Special ab 23.20 Uhr

Angesichts der großen Wahrscheinlichkeit der WM-Entscheidung zur Primetime wird sich der ORF mit Ernst Hausleitner und Experte Alexander Wurz um 23.20 Uhr nach "Verstehen Sie Spaß" noch einmal aus Katar melden. Hausleitner: "Wir werden uns die WM-Party nicht entgehen lassen und Feier-Bilder, Interviews und alles was dazu gehört nachliefern."

Verstappen selbst hat die Titel-Fixierung als oberstes Ziel für das Wüsten-Weekend ausgegeben: "Es wird hoffentlich ein unvergessliches Wochenende." Ein Sieg in Katar fehlt Verstappen übrigens noch in seiner Sammlung von bisher 48 GP-Siegen: Das bisher einzige F1-Rennen auf dem klassischen MotoGP-Kurs gewann Lewis Hamilton 2021, Verstappen wurde vor zwei Jahren Zweiter.

Diesen weißen Fleck auf der Landkarte will der Überflieger aus Holland am Sonntag (19 Uhr/ORF1) auslöschen - als frisch gebackener Dreifach-Weltmeister. Passend dazu liefert uns der ORF am Samstag um 18.10 Uhr die Canal+-Doku "Verstappen - Anatomie eines Champions." Die ist angesichts der Verstappen-Überlegenheit um einiges spannender als die bisherige WM-Saison ...