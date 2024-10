Überraschende Regel-Änderung in der Formel 1

Der Motorsport-Weltverband FIA streicht ab der kommenden Saison der Formel 1 den Bonuspunkt für die schnellste Runde eines Fahrers in einem Grand Prix.

Dies gab die FIA am Donnerstag in Austin bekannt. Die Regel hatte es seit 2019 gegeben, sofern der Pilot in den Top Ten landet. Dieser Extrapunkt konnte nicht nur für ganz enge Entscheidungen wichtig sein, war aber auch wegen mancher strategischen Überlegungen umstritten.

Die FIA teilte vor dem Großen Preis der USA in Austin mit, dass die Änderungen am sportlichen und technischen Reglement für 2024 und 2025 vom World Motor Sport Council bei einem Treffen in Paris und per Videokonferenz genehmigt wurden. Neben der Abschaffung des Punktes für die schnellste Runde wird die Anforderung, einen jungen Fahrer während des freien Trainings einzusetzen, von einmal pro Auto und Saison auf zweimal pro Auto und Saison erhöht.