Inmitten von Untersuchungen zu Max Verstappen und Lewis Hamilton ist überraschend Alpine-Pilot Fernando Alonso im Abschlusstraining von São Paulo zur Formel-1-Bestzeit gerast.

Der zweifache Weltmeister verwies in der einstündigen Einheit vor dem neuen Sprintrennen am Samstag (ab 20.30 Uhr im Spot24-LIVE-Ticker) WM-Spitzenreiter Verstappen im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter auf dem Autódromo José Carlos Pace wurde Valtteri Bottas im Mercedes.

Der WM-Zweite Lewis Hamilton, dem wie auch Verstappen ein möglicher Regelverstoß vorgeworfen wird, wurde im zweiten Mercedes Fünfter. Aston-Martin-Fahrer Sebastian Vettel schloss die Einheit nur als 17. ab, Mick Schumacher im Haas wurde Vorletzter.

Hamilton droht Strafe wegen DRS-Vorteil

Hamilton fuhr erst nach gut 20 Minuten auf den Kurs. Da der Heckflügel an seinem Mercedes beschlagnahmt worden war, wurde ein Ersatzteil in den Dienstwagen eingebaut. Ihm wird vorgeworfen, dass sich der Heckflügel an seinem Silberpfeil zu stark verbiegt. Dem Briten droht eine Strafe, weil ihm das sogenannte Drag Reduction System (DRS) zu einem regelwidrigen Vorteil verholfen haben könnte. Daher wurde am Samstagvormittag auch ein Mercedes-Vertreter von den Rennkommissaren vorgeladen.

Zuvor hatten die Stewards Verstappen und einen weiteren Red-Bull-Vertreter einbestellt. Der 24-Jährige soll gegen die Bestimmungen des Parc fermé verstoßen haben. Während dieser technischen Abnahme sind nach der Qualifikation nur noch von Offiziellen Eingriffe an den Autos erlaubt.

Verstappen berührte Hamiltons Heckflügel

Hamilton hatte in der Startplatzjagd Verstappen um mehr als vier Zehntel abgehängt. Der Verdacht: Der regelwidrig verstellte Flügel hat Hamiltons Auto auf den Geraden Geschwindigkeitsvorteile eingebracht. Er war für das Rennen am Sonntag bereits mit einer Versetzung um fünf Plätze bestraft worden, weil ihm regelwidrig ein neuer Motor eingebaut worden war.

Verstappen wiederum war nach der Qualifikation dabei zu sehen gewesen, wie er den Heckflügel seines Autos berührte und danach auch den Flügel am Mercedes von Hamilton. Dafür könnten die Rennkommissare Verstappen bestrafen. In der Gesamtwertung liegt er vor den vier letzten Rennen der Saison 19 Punkte vor Hamilton.