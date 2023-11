Unwetter-Chaos: Fotograf "fast enthauptet"

Die Formel 1 schrammte in Brasilien knapp an einer Katastrophe vorbei.

Das Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Sao Paulo musste am Samstag kurz vor Ende abgebrochen werden. Nachdem die Unwetterwarnung für das Autodromo Jose Carlos Pace das gesamte Qualifying zu einem Pokerspiel gemacht hatte, war der Rennleitung 4:19 Minuten vor Ende der Session die Gefahr durch Sturmböen und eine schwarze Regenwand für Fahrer und Publikum zu groß. Es gab die Rote Flagge.

Endgültig öffnete der Himmel seine Schleusen erst, als das Qualifying abgebrochen war. "Es war sehr hektisch in der letzten Runde", gestand Verstappen. „Wir haben nicht gewusst, wann es kommen wird. Aber das ist verrückt, was da jetzt passiert", sagte Verstappen in der Garage, in der sich die Fahrer nach Ende der Session vor dem Wolkenbruch versteckten. Der 16-fache Saisonsieger berichtete von starkem Wind, der den Piloten in der Schlussphase zu schaffen machte. "Es war komisch. So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Leclerc. "Es war kein Regen, aber das Auto war extrem schwierig zu fahren."

"Fast enthauptet"

Wie gefährlich die Situation für Fahrer und Zuschauer wirklich war, wurde erst nach Abbruch klar. Fotograf Andy Hone war im Unwetter draußen an der Strecke und schrieb dann auf Twitter: „Was für beängstigende 10 Minuten an der Strecke! Ein Tribünendach ist in der letzten Kurve eingestürzt und ich wurde von herabfallenden Trümmern fast enthauptet!“

„ich habe an der letzten Kurve das Ende der Formel-1-Session fotografiert. Dann wurde es stockdunkel und der Wind und der Regen nahmen stark zu“, erzählt Hone der BILD. „Der Wind wurde so stark, dass das Zelt anfing abzuheben, es sind Platten heruntergefallen und Fahrerhelme auf den Boden geflogen. Das Zelt fing an abzuheben, sie haben dann versucht, es wieder herunterzuholen. Wenn es abgehoben wäre, wären wir mit Sicherheit verletzt worden.“