McLaren dahinter

Verstappen holt Pole mit Rundenrekord in Monza

06.09.25, 17:08
Max Verstappen hat sich in einem packenden Qualifying die Pole Position für den Italien-GP gesichert. Der Red-Bull-Pilot brachte im allerletzten Versuch einen Rundenrekord zu Stande und schlug McLaren-Pilot Lando Norris knapp. Oscar Piastri wurde Dritter.

Max Verstappen hat sich im letzten Qualifying-Durchgang die Pole Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der Red-Bull-Pilot knackte in seiner Finalrunde mit 1:18,792 Minuten den Rundenrekord in Monza. Damit verdrängte er noch McLaren-Fahrer Lando Norris (+ 0,077) von der Spitzenposition. WM-Führender Oscar Piastri (+ 0,190) komplettierte die erste Startreihe als Dritter.

Ferrari hinter den Top Drei

Charles Leclerc verpasste als bester Ferrari-Pilot die Top 3 deutlich und klassierte sich mit 1:19,007 Minuten auf Rang vier. Teamkollege Lewis Hamilton folgte abgeschlagen auf Platz fünf mit einer Zeit von 1:19,124 Minuten.

Das Rennen findet am Sonntag um 15:00 Uhr (live ServusTV & Sport24-Liveticker) statt und wird live in Servus TV übertragen.

