Verstappen sagt Hamilton den Kampf an

Nach einem verpatzten Qualifying will Max Verstappen Rache an die "Schauspieler" von Mercedes nehmen. Der WM-Leader sagt Hamilton den Kampf an.

Vorentscheidung oder Thriller-Finale? In Mexiko spitzt sich der Titelkampf (ab 20 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) zu. Fünf Rennen vor dem Saisonende führt Max Verstappen die WM zwölf Punkte vor Lewis Hamilton an. Während es für den Red-Bull-Piloten um den ersten WM-Coup überhaupt geht, greift der Mercedes-Star nach dem achten Titel und damit nach dem alleinigen Rekord.

Red Bull hadert nach dem verpatzten Qualifying. Der nächste Saison zu Alfa Romeo wechselnde Valtteri Bottas schnappte sich die Pole vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der Lokalmatador Sergio Perez startet von Position 4. In der entscheidenden Phase in Q3 irritierte Yuki Tsunoda beide RB-Piloten mit seinem Austritt, sodass Mercedes überraschend die erste Startreihe stellte.

Marko: "Sehr guter Bluff von Mercedes"

Teamchef Toto Wolff resümierte: "Unser Auto ist immer schneller geworden. Die erste Reihe ist einmal ein guter Schritt. Vielleicht können wir das halten", sagte der Österreicher auf ServusTV.

Auf der Gegenseite gestand Helmut Marko einen "sehr guten Bluff" von Mercedes ein. "Uns ist es zudem nicht gelungen, die Reifen ins richtige Temperaturfenster zu bekommen", klärte der Motorsport-Berater auf. Zu dem Vorfall im letzten Qualifikationsabschnitt sagte Marko: "Tsunoda hat beide unsere Autos rausgeholt, sonst wären wir näher ran gekommen." Die Überlegenheit, die zuerst da gewesen war, sei nun offenbar dahin, gestand Marko. "Das wird sicher ein schwieriges Rennen, Mercedes kann jetzt die Rennstrategie bestimmen. Wir werden im Renntrimm aber etwas besser sein."

Mit Stroll, Tsunoda (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren) und Esteban Ocon (Alpine) werden zumindest vier Fahrer am Sonntag vor dem Rennen wegen überzähliger Motor- oder sonstiger Teile-Tausche in der Startaufstellung zurückversetzt.

"Der dritte Platz ist nicht super, aber es wird noch einen großen Kampf geben", hoffte Verstappen. Titelverteidiger Hamilton lobte Bottas ("Superjob") und will nun im fünftletzten Rennen den Abstand in der WM verringern. "Wir haben so hart gearbeitet. Wir dachten nicht, dass wir dieses Wochenende das Tempo hätten", freute sich der Brite.

»Wir haben nie eine WM auf diese Art gewonnen«

Von schmutzigen Attacken oder einem entscheidenden Crash will Hamilton nichts wissen: "Wir haben nie eine WM auf diese Art gewonnen, ich habe nie eine Weltmeisterschaft auf diese Art gewonnen", so der Brite. Er stellt trotz eines angeschlagenen Verhältnisses mit Verstappen klar: "Ich bin hier, um auf die richtige Art zu gewinnen." Brisant: Von den letzten vier Rennen in Mexiko gingen zwei an Hamilton und zwei an Verstappen. Der Mercedes-Pilton gewann 2019 und 2016, "Mad Max" 2017 und 2018. Letztes Jahr fiel das Rennen der Corona-Pandemie zum Opfer. Insgesamt gilt der Autodromo Hermanos Rodriguez aber eher als Red-Bull-Strecke.

Größerer Turbolader ist Red Bulls Ass in Mexiko

Der größere Turbolader des Honda-Motors im Heck des blauen Autos könnte den entscheidenden Unterschied zugunsten von Verstappen ausmachen. Ein größerer Turbo liefert mehr Sauerstoff an den Verbrennungsmotor, was leistungsfördernd wirkt. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause säumten wieder Zehntausende Fans die Strecke auf dem ehemaligen Olympia-Gelände. Mehr als 350.000 Tickets wurden für die drei Grand-Prix-Tage verkauft. Spektakuläre Bilder liefern vor allem die Fahrten durch das umgebaute Baseball-Stadion kurz vor der Zielgeraden. Vor allem Perez steht an diesem Wochenende im Zentrum der Begeisterung. Noch nie hat ein Mexikaner sein Formel-1-Heimrennen gewonnen.