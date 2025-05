Verstappen schnappt sich die Pole in Miami

Der Weltmeister startet vor Norris und Antonelli.

Max Verstappen hat seinen Red Bull auf die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix in Miami gestellt. Der Weltmeister aus den Niederlanden schüttelte am Samstag eine fulminante letzte Qualifying-Runde aus dem Ärmel und ließ McLaren-Pilot Lando Norris um 0,065 Sekunden hinter sich. Auf Position drei steht am Sonntag (22.00 Uhr MESZ) Kimi Antonelli im Mercedes, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri auf dem vierten Platz. Den Miami-Sprint hatte sich zuvor Norris gesichert.

Für Verstappen war es die dritte Pole Position in dieser Saison und die zweite nacheinander nach Jeddah. "Es war ein großartiges Qualifying. Wir haben das Auto auch ein wenig verbessert. Q1, Q2, Q3 - wir haben uns bei jedem Run verbessert und versucht, das Limit zu finden. Es hat gut funktioniert, ich bin sehr glücklich, auf der Pole zu stehen", sagte der frischgebackene Vater einer Tochter. Was das Rennen angeht, müsse man "abwarten, wie das Wetter wird".