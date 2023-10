Verstappen sprintet in Austin von ganz vorne weg

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich und seinem Team Red Bull die Pole Position für den Sprint beim Großen Preis der USA gesichert.

Der Niederländer ließ in der Shootout-Qualifikation in Austin Ferrari-Pilot Charles Leclerc gerade einmal 55 Tausendstelsekunden hinter sich. Auf Platz drei folgte am Samstag Lewis Hamilton im Mercedes, der Brite war nur 0,069 Sekunden langsamer als Verstappen. Der Sprint startet um 24.00 Uhr MESZ.

"Die letzte Runde war nicht überragend, aber wir stehen immer noch auf der Pole Position, also funktioniert das Auto gut", sagte Verstappen. "Heute sollte es toll werden, so viele Teams sind ganz nah dran. Normalerweise sind wir im Rennen ganz gut unterwegs, aber diese Strecke ist ziemlich anspruchsvoll. Das Reifenmanagement ist hier sehr wichtig. Es wird hart werden."

Beim Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/beides live ServusTV und Sky) wird der Monegasse Leclerc vom ersten Startplatz ins Rennen gehen. Für Verstappen blieb nach einem Patzer in der Qualifikation nur der sechste Startplatz. Seine Bestzeit wurde gestrichen, nachdem er kurz neben die Strecke geraten war.

Der 26-Jährige steht allerdings seit zwei Wochen als Weltmeister dieses Jahres fest. Sein Teamkollege Sergio Perez kämpft noch um den zweiten WM-Platz, der Mexikaner startet im Sprint von Platz sieben und im Rennen von Position neun. Perez liegt aktuell 30 Punkte vor dem siebenmaligen Champion Hamilton.