W15: Mercedes zeigt neuen Schwarz-Silberpfeil

Zum letzten Mal mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton präsentierte das deutsche Werksteam Mercedes seinen neuen Rennwagen.

Der W15 wurde am Valentinstag bei einer digitalen Präsentation enthüllt und absolvierte wenig später bereits zu Filmaufnahmen auf dem Grand-Prix-Kurs in Silverstone die ersten Kilometer. Wie schon beim Vorjahresmodell dominiert bei den Silberpfeilen auch heuer die Farbe Schwarz.

Teamchef Toto Wolff hatte nach zwei schwachen Jahren mit den Vorgängermodellen ein Auto mit einem komplett neuen Konzept angekündigt. Ob Mercedes mit Superstar Hamilton vor dessen Weggang zu Ferrari am Ende des Jahres Red Bull um Dreifach-Champion Max Verstappen damit gefährlich werden kann, wird sich wohl spätestens beim Saisonauftakt am 2. März mit dem Großen Preis von Bahrain zeigen.

Wolff: "Ehrgeiz und Entschlossenheit sind stark"

"Wir wissen, dass wir einen Berg zu erklimmen haben, um ganz vorne an der Spitze mitzukämpfen. In diesem Sport gibt es keine Wunder", sagte Toto Wolff, Teamchef und Geschäftsführer des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams. "Aber unser Ehrgeiz und unsere Entschlossenheit sind stark. Seit wir diesen neuen Kurs eingeschlagen haben, ist die Entwicklung gut vorangekommen. Wir hatten mehrere Punkte auf unserer Prioritätenliste für dieses Auto. Wir werden bald erfahren, ob wir den angestrebten Schritt erzielt haben."

Der Titelverteidiger stellt seinen neuen Wagen am Donnerstag vor, Ferrari hatte seinen SF24 am Dienstag präsentiert. Ebenfalls am Mittwoch enthüllte McLaren das neue Auto.