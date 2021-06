Williams angelt sich neuen Teamchef

Der Deutsche Jost Capito ist neuer Teamchef des Formel-1-Rennstalls Williams.

Der 62-Jährige, früher Motorsport-Direktor bei Volkswagen, löst in der Rolle den glücklosen Simon Roberts ab, wie das kriselnde Team am Mittwoch mitteilte. Williams hat seit 2012 kein Rennen mehr gewonnen, die einstige Weltmeister-Mannschaft ist seit Juli 2019 ohne WM-Punkt und belegt in der Konstrukteurswertung momentan den letzten Platz. Aktuelle Fahrer sind George Russell und Nicholas Latifi.

Williams kündigte weitere Postenbesetzungen in der Führungsebene des Teams an. So soll ein Chef-Ingenieur noch vor dem Großen Preis von Frankreich am 20. Juni vorgestellt werden, ein Sportdirektor könnte folgen.