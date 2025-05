Wird Vettel der neue Marko? Red-Bull-Legende vor Mega-Comeback!

Sebastian Vettel statt Helmut Marko: Kommt es bei Red Bull zur nächsten Rochade?

Der vierfache Weltmeister machte beim ORF-Interview im Rahmen eines Artenschutz-Gipfels kein Geheimnis aus seiner Bereitschaft für ein Red-Bull-Comeback – aber nicht als Fahrer, sondern als Boss im Hintergrund!

Idealer Nachfolger

Vettel: „Ich versteh mich mit Helmut super. Wir sind im Austausch. Es gab Gespräche über das Thema – noch nicht in der Tiefe, aber vielleicht wird das ja was.“ Was für ein Hammer! Marko selbst hatte Vettel zuletzt bei Sky als seinen „idealen Nachfolger“ bezeichnet. Der Österreicher ist seit Jahren die wichtigste Figur im Red-Bull-Motorhome – doch irgendwann ist Schluss.

Spätestens 2026 dürfte für Marko endgültig die Zielflagge kommen. Vettel sagt: „Er hat schon oft gesagt, dass er aufhört – aber er ist immer noch da. Ich wünsche ihm, dass er noch lange bleibt. Aber irgendwann geht’s halt weiter.“

Vettel kennt die Rolle – und Marko wie kein anderer!

„Ich weiß, was er macht – ich war lange genug nah dran. Klar war ich in den letzten Jahren nicht mittendrin, aber ich glaube, ich versteh sehr gut, was die Aufgabe beinhaltet“, so der Deutsche, der mit Red Bull von 2010 bis 2013 alles dominierte. Für Vettel ist klar: „Marko ist nicht ersetzbar!“ Aber er wünscht sich, dass dessen Werk nicht einfach verpufft: „Wer auch immer es macht – die Arbeit, die er reingesteckt hat, soll weitergeführt werden.“