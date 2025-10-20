Zwei Stunden nach Rennen: F1-Star kassiert Doppel-Strafe

Ein bitteres Wochenende für Carlos Sainz: Nach seinem frühen Aus in Austin kassiert der Williams-Pilot auch noch eine doppelte Strafe.

Das Formel-1-Rennen in Austin am Sonntag lief für Carlos Sainz alles andere als nach Plan. In der sechsten Runde kollidierte der Spanier in Kurve 15 mit Kimi Antonelli im Mercedes – das Aus für Sainz, während Antonelli nach einem Boxenstopp weiterfahren konnte. Zwei Stunden nach dem Grand Prix, den Max Verstappen gewann, folgte das Nachspiel: die doppelte Strafe für Sainz.

Fünf Plätze zurück in Mexiko

Die Rennkommissare sprachen eine Rückversetzung um fünf Startplätze für das nächste Rennen in Mexiko am Samstag, 26. Oktober aus. Dazu kommen zwei Strafpunkte, womit Sainz nun bei insgesamt vier steht. Laut Urteil habe er ein riskantes Überholmanöver versucht, ohne tatsächlich neben Antonelli zu sein – die Schuld liege klar beim Williams-Piloten.

TV-Experte lag mit Einschätzung richtig

Schon während der Übertragung auf Sky Sports F1 hatte Experte Martin Brundle vermutet: „Die Stewards werden die Hauptschuld bei Carlos Sainz sehen.“ Genau so kam es.

Sainz reagiert überrascht

Nach dem Rennen zeigte sich Sainz überrascht über die Entscheidung: „Er hat die Tür früher zugemacht als ich erwartet habe. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dann blockierten die Räder – und wir sind kollidiert.“ Gleichzeitig betonte er: „Der Zwischenfall sieht schlimmer aus, als er war.“

Bitteres Ende eines starken Wochenendes

Am Samstag hatte Sainz im Sprint noch Rang drei geholt, Antonelli als Achter den letzten Punkt. Im Hauptrennen gingen beide leer aus: Sainz schied früh aus, Antonelli schleppte sich nach einem Reparatur-Stopp nur auf Platz 13 ins Ziel. Der 18-jährige Italiener fand danach klare Worte: „Das war ein sehr optimistisches Manöver. Mein Rennen war danach ruiniert.“

Für Sainz wird die Luft nun dünn – bei acht weiteren Strafpunkten droht eine Rennsperre.