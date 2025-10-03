Alles zu oe24VIP
Razgatlioglu vs. Bulega – Rivalität auf neuem Level

WorldSBK-Thriller

Geheimtipp siegt! Pecco flüsterte Bulega Sieg-Strategie gegen Toprak zu

03.10.25, 22:06
Nicolo Bulega hat mit einem geheimen Tipp von Pecco Bagnaia den Doppelsieg in Aragon gefeiert. Der Ducati-Star verrät: "Pecco schickte mir eine Nachricht und sagte, ich müsse in Kurve 14 die Bremse mehr lösen." Der Rat funktionierte perfekt.

Die zehnte Runde der MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft 2025 in MotorLand Aragon endete mit einem dramatischen Doppelsieg von Nicolo Bulega. Der Aruba.it Racing - Ducati-Pilot setzte sich in Aragon zweimal gegen Toprak Razgatlioglu durch und beendete seine Serie von zweiten Plätzen.

Geheim-Tipp von einem MotoGP-Champion

"Ich bin nicht glücklich, weil ich Topraks Lauf gestoppt habe, sondern weil ich meine Serie von zweiten Plätzen beendet habe!", erklärte Bulega nach seinem Sieg. Der Italiener verriet den entscheidenden Faktor: "Pecco schickte mir eine Nachricht und gab mir einen Rat, den ich im Rennen umsetzte. Pecco sagte mir, dass ich in Kurve 14 die Bremse mehr lösen und weiter nach außen fahren müsse." Diese Anweisung des MotoGP-Champions Francesco Bagnaia zeigte Wirkung und half Bulega, seinen BMW-Rivalen zu bezwingen.

Topraks Motorbremse-Probleme

Toprak Razgatlioglu musste sich mit zwei zweiten Plätzen begnügen und kämpfte mit technischen Issues. "Als ich bremste und herunter schaltete, spürte ich nicht sofort die Motorbremse, sondern nur, wie das Heck drängte", analysierte der ROKiT BMW-Pilot. "Die Ducatis haben mehr Grip, die Elektronik funktionierte besser und sie hatten eine sehr gute Beschleunigung." Besonders in Kurve 15 zeigte Razgatlioglu Stärke, doch Bulegas verbesserte Linie in Kurve 14 machte den Unterschied.

