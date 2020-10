Hamiltons Weg zum Rekord-Titel

Lewis Hamilton hat den nächsten Rekord im Auge. Noch zwei Rennen bis zum 7. WM-Titel - Mercedes Konstrukteurs-Titel schon in Imola möglich.

Lewis Hamilton ist im Rekord-Rausch! In Portugal feierte der Brite zuletzt seinen 92. GP-Sieg und überholte damit Michael Schumacher. Jetzt hat er die nächste Bestmarke der Ferrari-Legende im Visier. Hamilton kann heuer seinen siebenten WM-Titel einfahren, den Rekord von Schumi damit einstellen. Bis dahin könnte es nur noch rund zweieinhalb Wochen dauern, nur noch zwei Rennen

Schumacher war letzter Sieger 2006 in Imola

Am Sonntag hat Hamilton den Sieg in Imola im Visier. Nach 14 Jahren feiert der GP der Emilia-Romagna sein Comeback. Der letzte Sieger heißt Michael Schumacher. 2006 startete der Deutsche von der Pole und stand später ganz oben auf dem Podest. Insgesamt triumphierte "Schumi" sieben Mal in Imola -Rekord! Den WM-Titel kann Hamilton an diesem Wochenende aber noch nicht einsacken.

In Istanbul will Hamilton 7. WM perfekt machen

Rechnerisch ist das erst beim nächsten Rennen am 15. November in Istanbul möglich. Derzeit führt Hamilton die WM 76 Punkte vor Mercedes-Kollege Valtteri Bottas an. Den Konstrukteurs-Titel kann sich Mercedes schon in Imola sichern.