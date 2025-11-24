Knalleffekt um Schumacher: Jetzt feiert er überraschend sein Renn-Comeback

Das ist ein echter Paukenschlag. Schumacher feiert jetzt sein Comeback als Rennfahrer.

Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, wird zukünftig in der legendären IndyCar-Serie an den Start gehen.

TV-Star David Letterman

Der 26-Jährige tritt für das Team Rahal Letterman Lanigan Racing an, das unter anderem von TV-Star David Letterman mitbesessen wird. Die Serie umfasst insgesamt 16 Rennen, und Mick Schumacher wird auch bei der berühmten Indy500 teilnehmen – einem der riskantesten und bekanntesten Autorennen der Welt.

Zwei Titeln im Nachwuchsbereich

Schumacher, der nach zwei Titeln im Nachwuchsbereich 2021 und 2022 in die Formel 1 aufstieg, konnte sich dort jedoch nicht dauerhaft durchsetzen. Nach seiner Zeit bei Haas und als Ersatzfahrer für Mercedes beendete er 2024 vorerst seine Formel-1-Karriere. Im Anschluss wechselte er in die Langstrecken-WM und fuhr zwei Jahre lang für Alpine.

Geschwindigkeiten von bis zu 380 km/h

Nun wagt Mick Schumacher den Schritt in die IndyCar-Serie, in der die Autos Geschwindigkeiten von bis zu 380 km/h erreichen.

Der Vergleich zur Formel 1 ist bemerkenswert: Im Gegensatz zu den Formel-1-Strecken gibt es bei den Rennen in der IndyCar-Serie keine Auslaufzonen oder Kiesbetten, sondern nur Fangzäune, was die Risiken deutlich erhöht. Mick Schumachers Vater Michael Schumacher hatte in der Vergangenheit stets eine Teilnahme an der Indy500 ausgeschlossen, ebenso wie Onkel Ralf Schumacher. Die hohen Geschwindigkeiten und häufigen Unfälle bei der Indy500 sorgten für Bedenken.

"Langjährige Erfahrung in verschiedenen Rennserien"

In einer offiziellen Mitteilung sagte Mick Schumacher: „Mit meinem Hintergrund in der Formel 1 und im Langstreckenrennsport sowie meiner langjährigen Erfahrung in verschiedenen Rennserien verfüge ich über Einblicke und Kenntnisse, die sicherlich zu einer großartigen Partnerschaft beitragen werden.“ Er fügte hinzu: „Für mich beginnt hier eine neue Reise, und ich freue mich auf den Start der Saison.“