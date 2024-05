Monaco: Wurz crasht in der ersten Runde

Die rot-weiß-rote Motorsporthoffnung Charlie Wurz hat bei seinem ersten Formel-3-Heimspiel in Monaco ein Wochenende zum Vergessen erlebt.

Im Hauptrennen am Sonntag im Fürstentum schied der 18-jährige Wahl-Monegasse nach einem Unfall in der ersten Runde aus, nachdem er von Startplatz 21 von 30 ins Rennen gegangen war. Tags zuvor belegte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Alexander Wurz im Sprint den 19. Platz. "Hoffentlich kommt das Glück zurück", ärgerte sich Wurz auf Instagram.

In den vergangenen beiden Wochenenden sei wenig für ihn gelaufen, schrieb der Pilot von Jenzer Motorsport. In Imola war Wurz zuletzt nicht über die Ränge 23 und 24 hinausgekommen. In der Nachwuchsklasse wurden bisher vier von zehn Rennwochenenden in diesem Jahr absolviert, im Ranking liegt Wurz nach einem fünften Platz im Hauptrennen von Melbourne mit zehn Punkten auf dem 17. Platz.