Bezecchi gewinnt MotoGP in Portugal! Bulega punktet bei Debüt

Marco Bezecchi hat das MotoGP-Rennen in Portimao gewonnen. Der Italiener setzte sich vor Alex Marquez und Pedro Acosta durch. Debütant Nicolo Bulega holte als Ersatz für den verletzten Marc Marquez Punkte, während Toprak Razgatlioglu erstmals die Yamaha testete.

Polesitter Marco Bezecchi gewann das MotoGP-Rennen in Portugal auf Aprilia vor dem als Vizeweltmeister feststehenden Alex Marquez (Ducati) und Pedro Acosta (KTM). Der Spanier war von Rang zwei gestartet und hatte am Vortag im Sprint hinter Marquez und vor Bezecchi den zweiten Platz belegt. Der bereits als Weltmeister feststehende Marc Marquez fehlte verletzt.

Der Südafrikaner Brad Binder belegte auf der zweiten KTM Rang fünf, Francesco Bagnaia stürzte auf seiner Ducati und erhielt im Kampf um den dritten WM-Platz einen Rückschlag. Vor dem Saisonfinale in Valencia ist Bezecchi nach seinem Start-Ziel-Sieg 35 Zähler vor Bagnaia erster Verfolger der Marquez-Brüder. Acosta fehlen nur noch drei Zähler auf Bagnaia.

Bulegas vielversprechendes Debüt

Nicolo Bulega zeigte bei seinem MotoGP-Debüt als Ersatz für den verletzten Marc Marquez einen vielversprechenden Eindruck. Der Ducati-Pilot landete mit Platz 15 in den Punkten und zeigte in den letzten Runden Tempo auf Top-10-Niveau. "Der Sonntag war ein besserer Tag. Gestern habe ich einen Anfängerfehler gemacht, aber heute war es wichtig, Erfahrung zu sammeln", sagte der Italiener, der aus der Superbike-WM kommt.

© getty

Bulega wies auf die großen Unterschiede bei den Reifen hin: "In der Superbike muss man aggressiv bremsen, in der MotoGP geht das nicht - da muss man sanft vorgehen". Diese Erfahrung könnte auch für Toprak Razgatlioglu relevant sein, der am Montag erstmals die Yamaha in Aragon testet.

Razgatlioglu vor MotoGP-Test

Der Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu bereitet sich auf sein MotoGP-Debüt vor und testet bereits am Montag die neue V4-Yamaha im MotorLand Aragon . Während die Stammfahrer erst am Dienstag nach dem Saisonfinale in Valencia offiziell testen, erhält der Türke bereits vorab wertvolle Streckenzeit. Bulegas Warnung bezüglich der Michelin-Reifen könnte für Razgatlioglu besonders relevant sein, da dessen Bremsstärke als größte Stärke gilt.