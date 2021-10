Ducati-Pilot Bagnaia in Misano auf Pole

Francesco Bagnaia sichert sich beim drittletzten Rennen vor Jack Miller und Luca Marini die Pole Position.

Ducati-Festspiele beim Qualifying in drittletzten MotoGP-Rennen der Saison. Francesco Bagnaia führt die rein erste Ducati-Startreihe an. Jack Miller und Luca Marini, Halbbruder von Valentino Rossi, komplettieren die erste Reihe. Beste nicht Ducati ist Pol Espagaro auf Honda.

WM-Leader Fabio Quartararo scheiterte in einem regnerischen Zeittraining bereits in Q1 und konnte somit nicht mehr in den Kampf und die Pole-Position eingreifen. Der Franzose startet morgen von Platz 13. Quartararo kann am morgigen Sonntag bereits seinen ersten WM-Titel fixieren. Dazu muss er nach dem morgigen Rennen mehr 50 Punkte Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Francesco Bagnaia haben. Aktuell sind es 52 Zähler. Der Ducati-Star war in den letzten Rennen die Benchmark, gewann der Italiener zwei der letzten drei Rennen und auch den ersten Lauf in Misano. Die Aufholjagd in der WM dürfte für Bagnaia aber zu spät kommen.

MotoGP-Superstar Marc Marquez kam nicht über die zweite Sturmreihe hinaus. Knapp vor Ende vergab er mit einem Sturz die Chance auf einen besseren Startplatz. KTM brachte drei Bikes in Q2. In den Kampf um die ersten Plätze konnte jedoch keiner der drei KTM-Piloten eingreifen. Valentino Rossi wurde bei seinem letzten Qualifying auf italienischem Boden Letzter. Nach dieser Saison wird "The Doctor" seine Karriere beenden.

Der GP in Misano startet morgen um 14:00.